Metro de Lisboa com dois novos postos de testagem em Entrecampos e Campo Grande

O Metro de Lisboa tem dois novos postos de testagem gratuita nas estações de Entrecampos e Campo Grande, sendo que o posto da estação do Aeroporto foi encerrado, anunciou, esta sexta-feira, a empresa.

"Informamos que o posto de testagem da estação Aeroporto foi encerrado. Em alternativa, passaram a estar disponíveis dois novos postos de testagem nas estações Entre Campos e Campo Grande", pode ler-se em comunicado.

Além de Entrecampos e Campo Grande, já era possível realizar testes rápidos de antigénio gratuitos nas estações do Jardim Zoológico, Restauradores e Alameda.

"A abertura de postos de testagem nas estações de Metro, fruto de parcerias estabelecidas, está em linha com as medidas que a Empresa tem implementado com vista à prevenção e redução de risco de contaminação e contágio da Covid-19", acrescenta o Metro de Lisboa.

Para realizar o teste não precisa de agendamento prévio, nem prescrição médica. Os testes realizados nestes postos são semelhantes aos das farmácias, sendo o resultado posteriormente comunicado ao utente.

Confira os horários e locais de testagem no Metro de Lisboa:

Jardim Zoológico: dias úteis das 07h00 às 20h00; sábados e domingos das 10h00 às 16h00;

Restauradores: dias úteis das 08h00 às 20h00; sábados e domingos das 10h00 às 16h00;

Alameda: dias úteis das 08h00 às 20h00; sábados e domingos das 10h00 às 16h00 (o acesso é feito mediante título de transporte válido);

Entrecampos: dias úteis das 08h00 às 20h00; sábados e domingos das 10h00 às 16h00;

Campo Grande: dias úteis das 08h00 às 20h00; sábados das 10h00 às 16h00; domingos e feriados encerrado.

