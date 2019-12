Metro de Lisboa com horário reduzido no Natal

© DR

O metro de Lisboa vai encerrar mais cedo na véspera de Natal, e igualmente, abrir mais tarde no dia da quadra festiva. O transporte encerrará às 22h00 do dia 24 e reabre às 08h00 do dia 25 de dezembro.

Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa justifica a medida com a "acentuada redução da procura habitualmente verificada na noite de Natal e no dia de Natal".

Habitualmente, o metro de Lisboa funciona todos os dias das 6h30 à 01h00.

Embora o horário para a noite de passagem de ano ainda não tenha sido revelado, ao contrário do que acontece no Natal, a prática da empresa passa por aumentar o horário do metropolitano na capital.