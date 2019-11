Metro de Lisboa reforça número de comboios a circular durante a Web Summit

© Pedro Nunes/Reuters

Por TSF 01 Novembro, 2019 • 15:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Metro de Lisboa vai reforçar o número de comboios a circular durante a Web Summit. Em todas as linhas e a todas as horas - não apenas nas horas de ponta - os comboios vão circular com seis carruagens, tendo em conta o aumento de passageiros que se espera com a cimeira que deve juntar em Lisboa cerca de 70 mil pessoas.

Pub Pub

Em parceria com a Carris e a CP, o Metro vai também ter à venda três passes exclusivos para a Web Summit, como explicou a porta-voz da empresa, Helena Taborda.

Pub Pub

"Vai disponibilizar passes exclusivos para o evento. Passes de cinco dias, três dias e um dia, com descontos significativos, que vão dos 14 aos 53% consoante o tipo de passe e local onde o mesmo é adquirido", explicou à TSF Helena Taborda.

Helena Taborda explica os vários tipos de passe que vão ser disponibilizados em exclusivo para a Web Summit 00:00 00:00

Os passes para a Web Summit podem ser comprados no Aeroporto de Lisboa e na Gare do Oriente a partir da próxima semana, mas também já estão à venda online. Neste caso, com descontos ainda maiores.

"Permitirão aos clientes que comprarem o passe online adquirirem com descontos significativos e sem necessidade de recorrer às bilheteiras. Ou seja, comprando online conseguem um voucher, que está associado a um código. Com esse código chegam à máquina de venda automática que existe em todas as estações, introduzem o código e sai-lhes o respetivo passe ou bilhete", a porta-voz da empresa.

Porta-voz do Metro de Lisboa fala sobre processo de compra online 00:00 00:00

A Web Summit decorre no Parque das Nações, em Lisboa, entre segunda e quinta-feira da próxima semana.