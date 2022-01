Metro de Lisboa abre novos postos de testagem gratuita

© Paulo Alexandrino/Global Imagens (arquivo)

O Metropolitano de Lisboa (ML) passa a ter novos postos de testagem nas estações Jardim Zoológico, Restauradores e Alameda, "com acesso gratuito, sem prescrição e sem marcação".

"Os novos postos estão em funcionamento entre as 07h00 e as 20h00, de segunda a sexta-feira, e entre as 10h00 e as 16h00, aos sábados e domingos", esclarece o Metropolitano de Lisboa em comunicado. No caso de existir uma evolução da procura que o justifique, podem existir "ajustes nos horários e na capacidade de testagem".

A empresa garante que o processo de testagem nestes novos postos é semelhante ao dos outros centros da cidade: "Todos os testes são realizados por um profissional de saúde e devidamente registados na plataforma do Serviço Nacional de Saúde (SNS)."

"O Metropolitano de Lisboa decidiu, assim, reforçar a capacidade de testagem à Covid-19 na cidade para responder ao aumento do risco de infeções", lê-se no comunicado.

A nova iniciativa junta-se "à oferta já existente de transporte gratuito no Metro a todos os que se desloquem ao Centro de Vacinação do Oriente (FIL) para serem vacinados, seja no modelo de agendamento ou 'casa aberta'".

