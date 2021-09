Circulação do metro do Porto já está normalizada

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

A circulação do metro do Porto que ao início da manhã desta quarta-feira registou atrasos em todas as linhas devido a problemas de sinalização já se encontra normalizada, disse à Lusa fonte da empresa.

O porta-voz da Metro do Porto referiu que "os problemas foram resolvidos" e o metro está "a funcionar dentro da normalidade desde cerca das 09h20".

Os problemas de sinalização foram provocados pela trovoada que se fez sentir durante a madrugada.

A rede do metro conta com seis linhas, numa extensão de 67 quilómetros, servindo sete concelhos da Área Metropolitana do Porto.

Atualizado às 10h53