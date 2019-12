Metro do Porto cortado entre Matosinhos e Gondomar

Chuva e vento forte causaram a queda de uma árvore que levou ao corte da circulação © Igor Martins/Global Imagens

A circulação no Metro do Porto está interrompida entre Matosinhos e Gondomar, na Linha F. A TSF apurou que a queda de uma árvore entre as estações de Contumil e Fânzeres está na origem do corte da circulação na Linha F.

Ainda não há previsão para a normalização da circulação do metro, pelo que a Metro do Porto recomenda a utilização do serviço da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) e dos operadores de transporte privados.

Esta quinta-feira, estão sob aviso vermelho nove distritos, devido à previsão de chuva forte e rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O temporal que se faz sentir já causou 988 ocorrências desde esta quarta-feira, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a maior parte delas nos distritos do Porto e Braga.

Quedas de árvores, inundações e danos em estruturas são a grande maioria das queixas. Até ao momento, não se verifica a existência de feridos ou outro tipo de casos mais graves.

Notícia atualizada às 8h27