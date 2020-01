© DR/Twitter

A circulação do Metro do Porto está interrompida nas linhas A, B, C, E e F, entre as estações da Trindade e do Estádio do Dragão. Uma avaria provocou um descarrilamento de uma cabine, o que fez dois feridos leves, indica o Jornal de Notícias.

O INEM, segundo avança o JN, assistiu duas pessoas no local, por indisposição.

No local, estão 14 operacionais, apoiados por quatro viaturas, indica a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, na internet.