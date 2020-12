Metro do Porto deverá ter 7 novas linhas e 36 novas estações

© Igor Martins/Global Imagens (Arquivo)

Por Rui Tukayana e Guilherme de Sousa 08 Dezembro, 2020 • 23:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Metro do Porto deverá ter sete novas linhas e mais 36 estações, obras que têm de estar terminadas até 2030. É essa a recomendação feita ao Governo num relatório que vai ser entregue esta quarta-feira ao ministro do Ambiente e Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes.

A pandemia obrigou a cancelar o ato público de entrega do documento, mas o governante irá receber na mesma o relatório.

"A segunda Linha de Gaia é a única dessas sete que está desde já incluída no pacote de financiamento do plano de Recuperação e Resiliência", vindo da União Europeia, explica Eduardo Vítor Rodrigues, autarca de Gaia e presidente da Área Metropolitana do Porto.

Eduardo Vítor Rodrigues detalha as novas linhas previstas para o Metro do Porto 00:00 00:00

A juntar-se à nova linha de Gaia estão outras seis. "Temos a famosa Linha da Boavista, no Porto, com sete estações [e que vai até à zona da Foz, Castelo do Queijo]. Temos ainda a Linha da Maia, que é particularmente importante, porque entronca numa ligação do ISMAI com a Trofa. Temos São Mamede, no concelho de Matosinhos, com ligação ao Hospital de São João. Também há a Linha de Gondomar, uma linha importante para rebater em Campanhã à cidade do Porto. Temos a Casa da Música, na ligação pelos Combatentes na cidade do Porto", revela à TSF Eduardo Vítor Rodrigues, autarca de Gaia e presidente da Área Metropolitana do Porto (AMP).

O presidente da AMP explica como e onde funcionará o MetroBus e onde ficará localizada a nova ponte sobre o Douro 00:00 00:00

Em causa estão mais de 38 quilómetros, a que correspondem 36 novas estações. A segunda linha de Gaia implica ainda uma nova travessia sobre o Douro na zona da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Alguns dos trajetos serão feitos em regime MetroBus e não implicam a construção de linha férrea.

"É uma proposta absolutamente plausível, perfeitamente enquadrada nas opções do governo na ferrovia ligeira, mas sobretudo nas opções estratégicas de Bruxelas no que diz respeito ao investimento público" garante Eduardo Vítor Rodrigues 00:00 00:00

Eduardo Vítor Rodrigues explica que o Governo já teve acesso ao relatório e que se mostrou favorável à sua execução. O presidente da AMP sublinha que na altura em que o trabalho começou levantaram-se vozes, dando conta que "seria inútil".

O presidente da AMP afirma que com esta proposta vai ser possível levar o Metro até localidades como a Trofa onde o metro é um sonho antigo. 00:00 00:00

O autarca não só nega essa visão, como diz que foi este trabalho que permitiu resgatar duas linhas que poucos consideravam ser possíveis. "Em Gondomar, quando assinámos o protocolo, houve gente que disse que isto era mais um protocolo para empatar e para iludir as pessoas. E, portanto, sinto uma particular obrigação, até em nome da seriedade do processo, de formalizar os resultados. Estes resultados é que permitiram viabilizar a Linha da Trofa que já estava esquecida e revitalizar a Linha de São Mamede, que era muito cara e que com a atualização da procura se tornou próxima da sustentabilidade", frisa Eduardo Vítor Rodrigues.

O relatório tem por base um estudo de viabilidade produzido pela Faculdade de engenharia da Universidade do Porto. É um investimento avaliado em 1300 milhões de euros. Eduardo Vítor Rodrigues está convicto que a obra vai avançar. "É uma proposta absolutamente plausível, perfeitamente enquadrada naquilo que são as opções do Governo na ferrovia ligeiro e no investimento neste domínio. Mas, sobretudo, e gostava de sublinhar isto, completamente enquadradas naquilo que são as opções estratégicas de Bruxelas no financiamento de investimento público", afirma.