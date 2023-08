Metrobus no Porto. Arrancam obras na Avenida Marechal Gomes da Costa

Avenida Marechal de Gomes da Costa © André Rolo / Global Imagens

Por Afonso Tavares 16 Agosto, 2023 • 11:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Esta quarta-feira marca o início das obras na Avenida Marechal Gomes da Costa, no Porto. A data foi escolhida por se tratar de um "de uma altura de férias escolares, sendo por isso o impacto no trânsito menor", revela a Metro do Porto em comunicado.

Relacionados Metro do Porto corta Linha Amarela entre Trindade e Santo Ovídio este fim de semana

O novo serviço da Metro do Porto irá ligar a Casa da Música à Praça do Império em 12 minutos, e ligará também à zona da Anémona em 17 minutos, com recurso a autocarros movidos a hidrogénio, circulando numa via dedicada na Avenida da Boavista e em convivência com os automóveis na Avenida Marechal Gomes da Costa. A conclusão das obras está prevista para o mês de julho do próximo ano.

Em declarações à TSF, Tiago Mayan, o presidente da união de freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, região que engloba parte da avenida, destaca a necessidade de existir mais transportes na região, referindo que a união de freguesias era a única que não contava com estes serviços.

Esta é "a única zona da cidade onde não há acesso à rede de metro" 00:00 00:00

O presidente Tiago Mayan mostra ainda a preocupação com a mudança no sentido das ruas. "O que me preocupa aqui é o sistema de atravessamento e de viragens à esquerda".

A calçada portuguesa será mantida e as zonas verdes, os passeios continuarão a 'vestir' a região onde, segundo informação dada pelo presidente, foi também colocado um piso tátil em certas partes da avenida.

Segundo a Metro do Porto, estão previstas as estações Casa da Música, Guerra Junqueiro, Bessa, Pinheiro Manso, Serralves, João de Barros e Império, no primeiro serviço, e na secção até Matosinhos adicionam-se Antunes Guimarães, Garcia de Orta, Nevogilde, Castelo do Queijo e Praça Cidade do Salvador (Anémona).