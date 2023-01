Mexidas no Governo e explicações de Costa, MP investiga caso Alexandra Reis e outros destaques TSF

© António Cotrim/Lusa

Depois da saída de Pedro Nuno Santos, o primeiro-ministro optou por dividir o ministério das Infraestruturas e Habitação em dois, nomeando como ministros João Galamba e Marina Gonçalves, respetivamente. A proposta mereceu luz verde do Presidente da República e críticas da oposição.

A primeira reação surgiu pelo líder do PSD, Luís Montenegro, que veio a público acusar António Costa de ter perdido a capacidade de recrutar pessoas para o Governo, tendo tido por isso de optar por membros do "aparelho" socialista. O presidente social-democrata garantiu também que, num Governo liderado pelo próprio, Fernando Medina já não seria ministro.

Seguiram-se as explicações de Costa ao país. O primeiro-ministro garantiu que as opções que tomou se baseiam na "experiência" governativa dos dois ex-secretários de Estado que foram, assim, promovidos e, na resposta a Montenegro, argumentou com a sua visão: não é "esgotamento", é "aproveitamento" de capacidades.

Já sobre o caso TAP, António Costa garantiu que o ministro das Finanças "não está em causa", até porque fez o que devia ter feito em relação a Alexandra Reis.

O Chega, por André Ventura, diz que a nomeação de Galamba é uma "afronta" ao país e sublinha que Fernando Medina deve sair.

E ainda no rescaldo da polémica com a TAP, o Ministério Público confirmou durante a tarde a abertura de um inquérito ao pagamento de uma indemnização a Alexandra Reis.

Num momento em que a ministra da Coesão Territorial visita territórios do Alto Minho afetados pelas intempéries, o presidente da junta de freguesia de Moledo afirma à TSF que, pelas suas contas, os prejuízos das chuvas fortes na localidade vão superar os 200 mil euros, pelo que vai precisar de pedir ajuda ao Executivo.

Por Valença, e já depois de a governante ter afirmado que a recuperação da muralha, também afetada pela intempérie, terá de ser assegurada pela autarquia, o presidente da câmara assinala esperar, de igual modo, auxílio do Governo.

No Brasil, decorre o velório de Pelé e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, deixou um pedido ao mundo: um estádio com o nome de Pelé em cada nação. Em Portugal, para já, avança-se com um minuto de silêncio em todas as provas da Federação Portuguesa de Futebol até domingo.

Há mais um candidato à liderança da Iniciativa Liberal: José Cardoso entra na corrida para fazer frente a Rui Rocha e Carla Castro.