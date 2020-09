Migrantes desembarcam na Ilha Deserta e tentam fugir

© Miguel Pereira/Global Imagens

Por Rita Costa com Francisco Nascimento 15 Setembro, 2020 • 15:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um grupo de migrantes desembarcou, esta terça-feira, na Ilha Deserta, em Faro, tentando fugir de seguida.

O alerta foi dado pelos banhistas que se encontravam na praia, que asseguraram que os migrantes ilegais procuraram fugir quando chegaram a terra.

Em declarações à TSF, o comandante Rocha Pacheco, da zona marítima do Sul, adiantou que quando a Polícia Marítima chegou ao local, já os migrantes estavam em fuga.

"Tivemos a confirmação de populares na ilha de que estaria a ser feito um desembarque de migrantes. Divergimos diversos meios para o local, e detetamos a embarcação já na costa, com os migrantes em fuga", disse.

As autoridades já intercetaram dezenas de migrantes. "As buscas para tentar reunir os restantes ainda decorrem. Não temos noção de quantos serão no total", admite.

Rocha Pacheco lembra que na Ilha Deserta os migrantes não têm hipótese de fuga, a não ser por via marítima, o que facilita o trabalho das autoridades.

Notícia atualizada às 16h45