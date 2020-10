Migrantes marroquinos fugiram do quartel em Tavira

Por TSF 01 Outubro, 2020 • 09:28 Partilhar este artigo Facebook

Alguns dos migrantes marroquinos que chegaram ao Algarve, no mês passado, de forma ilegal, fugiram esta noite, do quartel de Tavira, onde estavam instalados, por dois deles terem testado positivo à COVID-19, adianta o SEF em comunicado.

Em Tavira, estavam 24 migrantes, vigiados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), e 17 fugiram. O SEF adianta que dois migrantes já foram localizados. Um deles foi capturado junto à estação de caminhos-de-ferro de Tavira, estava ferido, com um pé partido e foi transportado para o Hospital de Faro. No quartel continuam os dois migrantes infetados com Covid-19.

"Dos 28 cidadãos marroquinos (incluindo 1 menor), desembarcados na Ilha Deserta no passado dia 15 de setembro, 24 cidadãos masculinos foram instalados no Quartel de Tavira. As três mulheres foram instaladas na Unidade Habitacional de Santo António, no Porto. O menor foi entregue ao Tribunal de Família e Menores de Faro. ", pode ler-se também no comunicado.

O SEF adianta que "foram já acionados no terreno todos os mecanismos necessários para localizar os cidadãos em causa, em articulação com os restantes órgãos de polícia criminal nacionais e espanhóis".

*notícia em atualização