Miguel Guimarães diz que houve falhas no surto de Reguengos de Monsaraz

A comissão de inquérito da Ordem dos Médicos para avaliar as circunstâncias clínicas do surto de Covid-19 num lar em Reguengos de Monsaraz deve apresentar um relatório até ao final deste mês. Miguel Guimarães considera que vários fatores correram mal nessa situação em específico, a começar pelo facto de não haver direção clínica.

"Não é possível ter uma organização no hospital sem ter direção clínica", aponta, frisando que tinha de haver "o equipamento necessário para tratar doentes Covid-19".

"Uma coisa é ter um doente em casa, que tem um contacto telefónico do médico ou o médico passa lá, outra coisa é o ter doentes que precisam de estar internados e em vez de estarem no hospital estarem num local que não tem as condições", explica.

A Ordem dos Médicos explica, em comunicado, que a comissão realizou na quinta-feira a primeira visita ao terreno, no lar onde já morreram 17 pessoas infetadas.

Na quinta-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, garantiu que o surto está controlado.

