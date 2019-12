Milhares de casas sem energia. EDP espera situação agravada esta tarde

© Pedro Correia/Global Imagens

Há milhares de casas sem energia elétrica no norte do país, em particular nos distritos do Porto, Braga, Viana do Castelo e Vila Real, devido à passagem da depressão Elsa. A diretora de comunicação da EDP Distribuição, Fernanda Bonifácio, explica que à TSF que estão no terreno cerca de 400 operacionais, pelo que a energia tem sido restabelecida "de forma regular".

A empresa de distribuição elétrica prepara-se para uma tarde pior em termos meteorológicos e, por isso, garante estar a acompanhar de perto todas as ocorrências, como tem feito desde o final da tarde de ontem.

"Vai agravar-se nas próximas horas, estamos a mobilizar todos os recursos", garante a responsável da EDP, que acrescenta que "a depressão vai deslocar-se pelo que, com certeza, outras zonas serão afetadas e a previsão que temos do IPMA traz-nos alguma preocupação."

Tendo em conta a previsão, Fernanda Bonifácio assegura que, caso se revele necessário, a EDP reforça os meios e equipas para dar resposta a todas as situações de falha. A empresa está em "estado de alerta" desde as 18h desta quarta-feira para gerir uma possível crise", sendo que já o agravou para "estado perturbado".

"Estamos a apreciar a situação em cada instante e vamos reforçando, em cada momento, as equipas operacionais", explica.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou na quarta-feira para vermelho o aviso relativo aos distritos do Porto, Braga, Aveiro, Vila Real e Viana do Castelo devido à previsão de chuva forte e persistente a partir de quinta-feira.

O aviso do IPMA vigora entre as 12:00 e as 21:00 em Vila Real e Braga, e entre as 12:00 e as 18:00 em Viana do Castelo, adianta o instituto em comunicado.

No Porto e em Aveiro, o aviso vermelho está em vigor entre as 15:00 e as 21:00.

Segundo o IPMA, prevê-se chuva "forte e persistente, podendo ser acompanhado de trovoada" nestes cinco distritos.