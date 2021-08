Milhares de manuais escolares expiram em setembro. Escolas pedem plano de envio para os PALOP

O presidente da Associação dos Dirigentes Escolares considera que seria "criminoso" desaproveitar os livros © Ivan Del Val/Global Imagens

A Associação dos Dirigentes Escolares desafiou o Ministério da Educação a lançar um plano nacional para recolher os milhares de manuais em fim de validade e que deixam de ser utilizados.

O prazo de validade termina já no próximo mês para dezenas de milhares de livros. Como as escolas não têm capacidade para os aceitar, Manuel Pereira, presidente da Associação dos Dirigentes Escolares, em declarações ao jornal Público, exortou o Ministério da Educação a lançar um plano nacional de recolha de manuais não reutilizáveis, com o objetivo de os enviar para locais onde possam ser úteis, tais como os PALOP.

O presidente da Associação dos Dirigentes Escolares considera que seria "criminoso" desaproveitar os livros. Na perspetiva de Manuel Pereira, a recolha e envio de manuais para países que os possam utilizar é um trabalho "cívico" que o Ministério da Educação poderia assumir, ao contrário das escolas, que não têm meios para o fazer.

Em causa estão livros que atingiram os seis anos de vigência, de disciplinas como Ciências Naturais, Físico-Química, História e Inglês do sétimo ano, e Biologia e Geologia do décimo ano.

Noutro plano, Manuel Pereira referiu-se aos computadores entregues aos alunos do quarto, nono e décimo segundo anos, dizendo que até ao momento o Ministério da Educação não se manifestou, perante um trabalho que tem sido muito exigente. Isto porque a avaliação do estado dos computadores tem sido feita pelos assistentes operacionais, já que, na maioria dos casos, não há técnicos especializados.