Milhares de reações suspeitas à vacina, taliban dão luta no Panchir e outros destaques TSF

Mais de 14 mil suspeitas de reações adversas às vacinas contra a Covid-19 foram reportadas em Portugal e houve 82 casos de morte comunicados em idosos. Não foi, no entanto estabelecida, uma relação de causa-efeito por falta de provas. Conheça toda a explicação, aqui.

Com grande parte da população elegível para a administração da vacina, na região do Douro Norte, a afluência já não justifica a permanência da abertura a tempo inteiro dos centros de vacinação Covid-19. No final do mês, os meios começarão mesmo a ser deslocados para os centros de saúde. Saiba toda a história, aqui.

Pode acompanhar a evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal e no mundo aqui, onde a TSF lhe conta tudo.

Rui Moreira critica a centralização das verbas dos jogos sociais em Lisboa, através da gestão feita pela Santa Casa da Misericórdia da capital. Em alternativa, o autarca defende que deveria haver uma "redistribuição territorial por todos os concelhos, em modelos que o Governo deveria avaliar", dos dividendos de jogos desde o totoloto à raspadinha. Conheça aqui a proposta do presidente da Câmara do Porto.

No Afeganistão, militares do antigo regime foram chamados a integrar tropas taliban. O aviso fica feito: não serão toleradas insurgências. A TSF explica-lhe tudo, aqui.

Os taliban também anunciaram que controlam totalmente o importante vale de Panchir, onde se tinha organizado a resistência desde que o movimento tomou o poder no Afeganistão, em meados de agosto. O Panchir nunca foi ocupado, quer durante a ocupação soviética nos anos 1980, ou durante a ascensão dos taliban ao poder uma década depois. Leia tudo aqui.

Já a Frente Nacional da Resistência nega a derrota frente aos taliban no vale do Panchir, e garante que continua preparada para "continuar a luta", como pode constatar, aqui.

Carlos Vila Nova, entrevistado pela TSF poucas horas depois de saber que ganhou a segunda volta das eleições presidenciais de São Tomé e Príncipe, com 57,4% dos votos, fala de "uma vontade que deve ser comum, entre o Presidente e o Governo". Saiba mais sobre o "Presidente" que quer trabalhar para responder à vontade do povo, aqui.

Na crónica "Próxima Estação" desta segunda-feira, oficinas "Fórmula 1" permitem fiabilidade do Alfa Pendular, quase com seis milhões de quilómetros percorridos. Leia e escute.

Pode ler ou reler as crónicas de "Próxima Estação" aqui.