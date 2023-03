"Milhares virão a Lisboa." CGTP promete forte mobilização na manifestação nacional deste sábado

Além das novas exigências, a CGTP insiste também em reivindicações antigas © Manuel de Almeida/Lusa

A CGTP promete uma forte mobilização para a manifestação nacional marcada para sábado. Ana Pires, da comissão coordenadora da central sindical, contou à TSF que são já muitos os autocarros e comboios de todo o país com viagem marcada para Lisboa.

"Temos muitos milhares de trabalhadores que amanhã virão para Lisboa de certeza. Hoje ao final do dia teremos um número fechado dos autocarros, mas garantimos que estarão cá largos milhares nos transportes organizados. Seja nos autocarros, nos comboios que também temos a saírem do Porto, transporte próprio ou mobilização individual. É uma mobilização muito alargada e a nossa expectativa é de que haja uma participação massiva dos trabalhadores, das suas famílias e de outras camadas da população para trazerem a Lisboa esta exigência de um aumento geral dos salários e pensões como exigência nacional para melhorar as condições de vida de todos, mas também para garantir um futuro para o país", explicou à TSF Ana Pires.

Esta sexta-feira foi dia de greve na função pública, mas a manifestação que no sábado desce a Avenida da Liberdade vai juntar também os trabalhadores do privado.

"Do setor privado, do setor público e do setor empresarial do Estado. Todos os setores de atividade terão trabalhadores presentes na manifestação de amanhã que será, inclusive, organizada por setores. Trarão as suas reivindicações concretas e as suas exigências específicas. Vamos ter duas pré-concentrações. Uma nas Amoreiras e outra no Saldanha, depois estas duas pré-concentrações vão encontrar-se no Marquês de Pombal e desfilarão até aos Restauradores", esclareceu a responsável da comissão coordenadora.

Além das novas exigências, a CGTP insiste também em reivindicações antigas.

"É possível ter uma vida melhor. Existe riqueza suficiente no nosso país para que os trabalhadores, aqueles que produzem a riqueza, vivam com dignidade, mas é preciso redistribuir essa riqueza. Não podemos continuar a permitir que alguns acumulem os largos milhões que são tornados públicos todos os dias e a maioria da população viva, todos os dias, cada vez pior", acrescentou.

A manifestação da CGTP está marcada para sábado, às 15h, em Lisboa.

As duas manifestações vão causar no sábado "bastantes constrangimentos" ao trânsito rodoviário em diversas artérias do centro de Lisboa, entre as zonas da Baixa, Amoreiras e Saldanha, informou a PSP, que aconselha o uso de transportes públicos.