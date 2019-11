Militar constituído arguido por "fortes indícios de abuso sexual de uma militar"

© Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens

A Polícia Judiciária Militar (PJM) constituiu um militar como arguido por "fortes indícios de abuso sexual de uma militar" dentro da unidade onde prestavam serviço, anunciou esta quinta-feira aquela polícia.

Em comunicado, a PJM anunciou que, no âmbito do processo-crime, o militar foi constituído arguido na quarta-feira, dia 13, e que lhe foi aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.

De acordo com a PJM, existem "fortes indícios da prática de abuso sexual de uma militar, dentro da respetiva Unidade", de acordo com o "previsto e punido pelo artigo 165.º do Código Penal".

O artigo em causa refere-se a "abuso sexual de pessoa incapaz de resistência", prevendo o número um do artigo que "quem praticar ato sexual de relevo com pessoa inconsciente ou incapaz, por outro motivo, de opor resistência, aproveitando-se do seu estado ou incapacidade, é punido com pena de prisão de seis meses a oito anos".

A PJM não adianta em que unidade militar prestava serviço o arguido.