Militar da GNR atropelado na A42 enquanto prestava assistência num acidente

O despiste de uma viatura este domingo na A42, em Arreigadas, Paços de Ferreira, provocou dois mortos, um dos quais um militar da GNR, e ainda três feridos graves e um ligeiro, disse à Lusa fonte do CDOS.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, a viatura que se despistou abalroou também um veículo ligeiro e um reboque.

Aparentemente, segundo a mesma fonte, o militar da GNR foi atropelado quando prestava assistência a um outro acidente ocorrido pouco tempo antes no local.

A outra vítima mortal será a condutora da viatura que se despistou.

O acidente ocorreu às 16h11, estando ainda no local meios dos bombeiros de Paços de Ferreira, Freamunde e Lordelo.

Foram também acionadas as viaturas de emergência médica (Vmer) dos hospitais Padre Américo, em Penafiel, Pedro Hispano, em Matosinhos, e do São João, no Porto, além de uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Valongo.