Militar da GNR em coma induzido após agressões à porta de bar no Entroncamento

Um militar da GNR ficou ferido com gravidade no domingo e está em coma induzido depois de ter sido agredido à porta de um bar no Entroncamento, no distrito de Santarém, disse hoje à agência Lusa fonte da guarda.

Fonte da GNR adiantou que o militar, de 23 anos, que estava de folga nesse dia, terá tentado "parar os desacatos" que decorriam à porta do bar quando foi agredido, cerca das 04:00 de domingo.

"O militar está internado no Hospital de Abrantes em coma induzido com prognóstico reservado", disse a mesma fonte.

A GNR desconhece para já mais pormenores sobre o caso.