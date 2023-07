Militar do curso de Comandos que esteve em coma induzido já teve alta hospitalar

No dia 23 de junho, o militar foi transferido para o Hospital das Forças Armadas, evidenciando "progressiva melhoria" © Jorge Amaral/Global Imagens (arquivo)

O militar do 139.º curso de Comandos que esteve em coma induzido teve alta hospitalar esta sexta-feira por apresentar "progressiva melhoria" do seu estado de saúde, anunciou o Exército.

"Relativamente ao militar do 139.º Curso de Comandos que se encontrava internado na Enfermaria de Medicina do Hospital das Forças Armadas, comunica-se que teve alta hospitalar no decorrer da tarde do dia de hoje [sexta-feira], em virtude da progressiva melhoria do seu estado de saúde", refere o Exército, numa nota divulgada esta sexta-feira.

O militar sofreu um golpe de calor no dia 12 de junho durante a instrução de marcha-corrida e foi nesse dia transportado para o Hospital de Santa Maria, Lisboa. Pelos "riscos inerentes de falência de órgãos" o militar foi admitido nos cuidados intensivos e, face à situação neurológica, foi-lhe induzido o coma.

No dia 23 de junho, foi transferido para o Hospital das Forças Armadas, evidenciando "progressiva melhoria", avançou na altura o Exército.