Militar do curso de Comandos saiu do coma induzido e respira "de forma autónoma"

O militar do curso de Comandos que sofreu um golpe de calor já saiu do coma induzido em que se encontrava há mais de uma semana e está a respirar "de forma autónoma", revelou esta quinta-feira o gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército em comunicado.

"Relativamente ao Militar que se encontra internado no Hospital de Santa Maria, comunica-se que já saiu do coma induzido, encontrando-se a respirar de forma autónoma, com evolução clínica favorável", lê-se na curta nota remetida à TSF.

O militar, que participava no Curso de Comandos está internado desde 12 de junho no Hospital de Santa Maria, depois de ter sofrido um golpe de calor durante a "execução da instrução de marcha-corrida, com a distância de 15 quilómetros, com carga de 5 quilos".

O instruendo foi assistido ao quilómetro 14 do exercício, tendo-lhe sido diagnosticado "um golpe de calor".

"Pelos riscos inerentes de falência de órgãos", o militar "foi admitido nos cuidados intensivos" do hospital de Santa Maria e a "situação neurológica aconselhou a ser induzido o coma" naquele dia, há mais de uma semana.

O 139.º Curso de Comandos esteve temporariamente interrompido, enquanto decorria a avaliação clínica de todos os instruendos.