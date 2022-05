Militares da Azovstal vão render-se, "grande nuvem de poeira" atravessa Portugal e outros destaques TSF

A destruição na região de Kiev © EPA

Kiev ordenou às tropas entrincheiradas na siderúrgica da Azovstal, em Mariupol, para entregarem as armas após quase três meses de resistência à ofensiva russa. O anúncio foi feito por um comandante do batalhão Azov no Telegram.

Na capital ucraniana está o enviado especial da TSF, depois de 20 horas de viagem num autocarro que partiu de Varsóvia, na Polónia, lotado com ucranianos que regressam ao país. Em Kiev vive-se uma nova vida. A cidade já não está tão ameaçada como antes e mais aberta.

Portugal vai voltar sofrer com as areias do Saara. Uma "grande nuvem" vai atravessar a Europa e, em especial, a península Ibérica durante o fim de semana.

No boletim semanal da DGS, foram contabilizados 157.502 novos casos e 191 mortos por Covid-19 em Portugal. São mais mais 57.959 casos e 47 mortes do que o reportado pelas autoridades de saúde na semana anterior.

Quanto à varíola dos macacos, o número de infetados subiu para 23. Estão a ser analisados mais casos suspeitos, aguardando-se ainda os resultados. A diretora-geral da Saúde já confirmou que Portugal tem uma "reserva da vacina contra a varíola humana", mas está a ponderar a aquisição da nova geração do fármaco.

Portugal vai ter um novo navio que pode ser o futuro da Marinha portuguesa. "Plataforma Naval Multifuncional" é como está inscrito no Programa de Recuperação e Resiliência. O almirante Gouveia e Melo explicou à TSF e ao DN as características.

Na política, o Chega propõe um referendo à eutanásia a curto prazo. "Há uma questão de falta de legitimidade, que só se resolve com o referendo", argumenta André Ventura.

O fecho da Avenida da Liberdade, em Lisboa, aos domingos e feriados vai a consulta pública a pedido de Carlos Moedas. a medida foi aprovada pela oposição.

Um tornado na Alemanha causou 30 feridos e danos significativos em Paderborn. Dez das vítimas ficaram em estado grave.

Já a ponte Vasco da Gama vai estar fechada na madrugada de quinta-feira. "Como alternativa, sugerimos a utilização da Ponte 25 de Abril", refere a Lusoponte.

O Rali de Portugal percorreu as estradas e os caminhos do centro de Portugal. A competição automobilística levou milhares de pessoas à Lousã. Veja as imagens.