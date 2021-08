Militares da GNR agredidos ao tentarem pôr fim a festa ilegal em Vimioso

Foram acionados os meios de reforço para o local © Igor Martins/Global Imagens (arquivo)

Militares da GNR do destacamento de Miranda do Douro foram na madrugada de sábado alvo de agressões, quando tentavam pôr fim a uma festa ilegal, no concelho de Vimioso, confirmou esta terça-feira à Lusa fonte do Comando Geral da GNR.

De acordo com a Divisão de Relações Públicas do Comando Geral da GNR, em Lisboa, "no decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda aperceberam-se que decorria uma festa nas traseiras de um estabelecimento, pelo que, deslocaram-se ao local no sentido de identificar o proprietário e fazer cessar a mesma".

"Quando chegaram ao local constataram que se encontravam cerca de 80 pessoas naquele espaço, tendo estes indivíduos evidenciado desde logo um comportamento hostil para com a presença da GNR, injuriando, ameaçando e agredindo os militares da Guarda, inclusive através do arremesso de objetos", indicou a mesma fonte.

Segundo o Comando Geral da GNR, no seguimento da ação foram acionados os meios de reforço para o local, de forma a preservar a segurança e a integridade física dos demais envolvidos bem como dos militares da Guarda, o que levou à dispersão das pessoas presentes na festa e ao seu encerramento.

"Foram identificados três suspeitos e os factos foram remetidos para o Tribunal da área competente, distrito de Bragança", indicou a GNR.

Dois dos militares da Guarda deslocaram-se a uma unidade hospitalar, onde receberam tratamento a pequenas escoriações e um corte numa orelha.

