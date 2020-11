Militares no combate à Covid-19? "Isto não pode ser uma guerra de vaidades"

Lima Coelho, presidente da Associação Nacional de Sargentos © Gerardo Santos/Global Imagens

O presidente da Associação Nacional de Sargentos (ANS) defende que as Forças Armadas estão a ser vítimas de uma "guerra de vaidades" no âmbito do combate à pandemia de Covid-19. Com a mobilização de militares para a realização de ações como inquéritos epidemiológicos ou rastreio de contactos de doentes, o presidente da ANS, Lima Coelho, alerta que a adaptação a estas funções está a deixar a descoberto outros problemas.

"Há situações em que já há dificuldade em ter militares para o cumprimento do serviço regular das escalas normais de serviço", uma situação que afeta os três ramos das Forças Armadas, garante Lima Coelho à TSF.

"Isto não pode ser uma guerra de vaidades, as forças armadas não são um emprego, são um serviço", sublinha o líder da Associação Nacional de Sargentos, que recusa assistir a uma "utilização" dos militares para "boa ou má imagem destes ou aqueles agentes, sejam eles políticos ou militares.

Lima Coelho alerta: "Isto não pode ser uma guerra de vaidades." 00:00 00:00

Questionado sobre quem tem responsabilidades sobre o problema, o presidente da ANS considera são as dimensões "política e militar". Apesar dos problemas criados, nota, nenhum militar recusa cumprir as missões relacionadas com a Covid-19. Mas começam a notar-se outros problemas.

De momento, a maior preocupação surge porque as Forças Armadas "estão muito abaixo dos efetivos necessários para o cumprimento de todas as missões".

"Contudo, há sempre a disponibilidade, por parte da nossa tutela e das nossas chefias, para mais militares e para mais missões", algo que "pode passar a ideia profundamente errada de que há militares a mais".

Lima Coelho sublinha que esta ideia não corresponde à verdade porque "cada vez que os militares são retirados de um sítio para cumprir outra missão, algo fica por fazer".

A ANS quer que o que se está a passar "fique clarificado", dizendo aos portugueses "como é que isto é possível e o que é que fica por fazer ou não é cumprido".

