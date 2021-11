Militares portugueses suspeitos de tráfico, lesões na seleção e outros destaques TSF

Alguns militares portugueses em missões na República Centro-Africana podem ter sido utilizados como "correios no tráfego" © Gerardo Santos/Global Imagens (arquivo)

Alguns militares portugueses em missões na República Centro-Africana podem ter sido utilizados como "correios no tráfego de diamantes, ouro e estupefacientes", revelou esta segunda-feira o Estado-Maior-General das Forças Armadas, adiantando que o caso foi reportado em 2019.

O Presidente da República assinala que tudo foi e está a ser feito para apurar se têm razão de ser as suspeitas que recaem sobre militares portugueses. À chegada a Cabo Verde, onde se deslocou para a tomada de posse do seu homólogo naquele país, Marcelo Rebelo de Sousa decidiu contrariar a regra de não falar sobre assuntos internos, atendendo a que no caso presente está em causa a projeção internacional e de prestígio do país.

O ministro da Defesa revelou ter informado as Nações Unidas (ONU) em 2020 das suspeitas de tráfico que recaíam sobre alguns militares portugueses em missão na República Centro-Africana, garantindo que estes já não se encontravam naquele território.

