Millennium BCP alvo de ciberataque por entidades "mal intencionadas"

Por Cátia Carmo com Rúben de Matos 03 Outubro, 2022 • 16:47

O Millennium BCP confirmou, esta segunda-feira, que foi vítima de ciberataque por parte de entidades "mal intencionadas". Segundo adianta fonte oficial do banco à TSF, as tentativas traduziram-se em intensos e pedidos não legítimos de acesso ao site e às aplicações.

O banco, que conta com perto de dois milhões e 500 mil clientes em Portugal, garante que tomou as diligências necessárias, mas reconhece que as tentativas de acesso dificultaram e chegaram mesmo a impedir o uso do site e da aplicação por parte dos clientes. A mesma fonte garante que a maioria dos utilizadores já pode aceder aos serviços sem dificuldades.

O site do banco Millennium BCP tem estado indisponível esta segunda-feira. De acordo com o site Downdetector, que dá aos utilizadores informações em tempo real sobre o estado de várias páginas e serviços, as primeiras queixas começaram a ser reportadas por volta das 13h30, com o pico a registar-se às 14h17, com 54 notificações do problema.