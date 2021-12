Mina de sal-gema estende-se por 40 quilómetros debaixo da cidade de Loulé

O sal-gema é uma rocha de onde se extrai o sal © Tech Salt

Por Maria Augusta Casaca 30 Dezembro, 2021 • 08:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Esta mina, que iniciou atividade há quase 58 anos, só há pouco tempo começou a receber turistas. Quem ali for tem que descer o poço num elevador até aos 230 metros de profundidade, ficando a 30 metros abaixo do nível do mar. Pode percorrer as largas galerias de rocha castanho-rosada de onde se extrai a sal-gema. "Temos galerias largas, por isso a pessoa não vai ter qualquer fobia", garante o geólogo Alexandre Andrade. É o coordenador de operação da mina e cofundador da empresa Tech-Salt, que explora desde 2019 esta infraestrutura. A mina tem 40 km de galerias, "um mundo grande debaixo da cidade de Loulé".

O sal-gema é uma rocha de onde se extrai o sal. "Este local foi formado há 230 milhões de anos, no Mar de Tetis, que existia nessa altura na Europa", conta o geólogo. "Não é um sal puro em termos de mineralogia, tem uma percentagem de argila, gesso e outros sais mas tem 93% de sal."

Para os próximos tempos, a empresa tem objetivos bem claros. "Em termos de operação turística, aproximarmo-nos das cem pessoas por dia e com o investimento que estamos a fazer, ainda mais. Em termos de operação mineira, queremos chegar pelo menos às 30 mil toneladas", afirma o coordenador.

A mina foi descoberta nos anos 50 do século XX, quando os agricultores da zona, à procura de água, descobriram que, naquele local, a grande profundidade, ela vinha salgada.

No site da empresa pode ler-se que, "em janeiro de 1964, um conjunto de mineiros altamente especializados, através do conhecimento adquirido na mineração da mina de S. Domingos, cujo encerramento estava declarado para 1966, dá inicio aos trabalhos de execução dos dois poços de acesso ao interior da mina. Dois anos mais tarde, por intermédio de uma galeria a 230 metros de profundidade, na cota -30 m, fez-se a ligação dos dois poços, permitindo um ventilação eficiente, e deu-se início aos trabalhos de exploração da mina, pelo método de câmaras e pilares".