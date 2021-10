Ministério autoriza contratação de médicos de sete especialidades para Setúbal

© A-Gosto.com/Global Imagens

O Ministério da Saúde anunciou esta quinta-feira que autorizou a contratação de médicos para sete especialidades do Centro Hospitalar de Setúbal (CHS) e um investimento de 17,2 milhões de euros na ampliação das suas instalações.

"O Ministério da Saúde está, naturalmente, a acompanhar a situação, tendo sido entretanto autorizadas, para além dos médicos especialistas contratados no último procedimento concursal (em julho deste ano), contratações nas especialidades de Ortopedia, Ginecologia/Obstetrícia, Anestesiologia, Cardiologia, Pneumologia, Medicina Intensiva e Oncologia Médica", adiantou à Lusa o gabinete de Marta Temido.

Em comunicado, o ministério, que não especifica quantos médicos serão contratados, refere ainda que o CHS vai lançar o concurso internacional para a ampliação durante a primeira quinzena deste mês e a obra, que representa um investimento de 17,2 milhões de euros, deverá estar terminada em 2023.

Na segunda-feira, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, anunciou que o Governo vai recrutar 10 médicos de diferentes especialidades para este centro hospitalar.

Dois dias depois, o diretor clínico do CHS referiu que o seu pedido de demissão e de mais 86 médicos foi um "grito de revolta para a situação desesperante e de rutura em vários serviços" daquele hospital.

"O pedido de demissão do cargo de diretor clínico do Centro Hospitalar de Setúbal, e agora da restante direção clínica, diretores de serviço e departamentos, coordenadores de unidade e comissões e ainda chefes de equipa de urgência, num total no total de 87 assinaturas, é o último grito de alerta para a situação desesperante a que o Centro Hospitalar de Setúbal chegou, à rutura das urgências e em vários serviços primordiais do hospital", disse Nuno Fachada.

"Estamos em rutura nos serviços de urgência, nos blocos operatórios, na oncologia, na maternidade, anestesia, etc., etc., etc.", acrescentou o diretor do CHS, em conferência de imprensa realizada na delegação de Setúbal da Ordem dos Médicos.