Ministério da Economia contactou estudantes em protesto pelo clima, mas proposta não agrada

O Ministério da Economia e do Mar contactou os estudantes associados ao movimento "Fim ao fóssil: Ocupa!", manifestando-se disponível para reunir com duas pessoas à porta fechada, mas as condições propostas pelo ministro não agradaram aos ativistas.

Alice Gato, uma das porta-vozes do movimento, considera mesmo a proposta insultuosa. "Deixei claro que isso é desrespeitoso para com o nosso trabalho e o sacrifício das centenas de ativistas que estiveram a sacrificar a sua educação durante uma semana e que todas merecem ser ouvidas", afirmou Alice Gato em declarações à TSF.

A representante do movimento não concorda que apenas duas pessoas sejam ouvidas e num encontro à porta fechada, mas admite que caso o ministério não aceite dialogar com os estudantes noutros termos será ainda discutida a hipótese de aceitar o encontro. "Vamos falar entre nós e depois comunicamos", aponta.

O protesto no Liceu Camões em Lisboa vai terminar esta segunda-feira ao final do dia com um "anúncio importante" que Alice Gato se escusa a adiantar. Esta terça-feira as aulas serão retomadas normalmente.

Esta manhã, Pedro Nuno Santos defendeu o colega do Governo. Ressalvando que "a luta é dos jovens e a absolutamente justa", o ministro das Infraestruturas e da Habitação defendeu que não faz sentido pedir a demissão de um ministro que tem dado provas de preocupação com o ambiente.

"O Ministro da Economia tem dado um grande apoio ao setor ferroviário, naquilo que depende de si, o que mostra muito bem a sua vontade de aproveitar a transição climática para desenvolver a nossa economia, fazendo coisas mais sustentáveis, mais amigas do ambiente."