Ministério da Educação avança com mais 40 inspeções na caça às notas inflacionadas

© António Gomes / Slideshow / Global Imagens

Por Rui Polónio 03 Setembro, 2020 • 09:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Ministério da Educação mantém a caça às notas inflacionadas e vai avançar com mais 40 inspeções às escolas. As novas intervenções, em escolas publicas e privadas começam já no primeiro período do novo ano letivo, assegura fonte do Ministério da Educação à TSF.

A informação surge numa altura em que já há conclusões das primeiras auditorias anunciadas no final do ultimo ano letivo. Segundo a mesma fonte, a definição e aplicação dos critérios de avaliação foi de resto a principal falha detetada pela Inspeção-Geral da Educação na sequência das auditorias para pôr travão às notas inflacionadas, anunciadas em maio pelo ministro Tiago Brandão Rodrigues e agora concluídas.

Da lista de recomendações deixadas pelos inspetores aos 76 estabelecimentos de ensino público e 24 privados, constam ainda medidas sobre os processos de ensino e avaliação.

Nas 100 intervenções, a integração dos alunos no processos de aprendizagem também mereceram a correção dos auditores.

De resto, o Ministério quer que o ensino seja cada vez mais diversificado e em consonância com as orientações curriculares em vigor e, por isso, incentiva ainda os professores a reforçaram a informação útil dada aos alunos.