Ministério da Saúde garante que reforço de meios para vacinação chega esta semana

Por Carolina Quaresma 22 Novembro, 2021 • 11:18

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, garantiu que ainda esta semana será concretizado o reforço de meios humanos e logísticos para a terceira dose da vacina contra a Covid-19, assim como a vacinação contra a gripe sazonal.

Em declarações aos jornalistas esta segunda-feira, Lacerda Sales disse que tudo será feito para acelerar o processo e, se necessário, serão contratados mais profissionais de saúde, entre enfermeiros e médicos, como aconteceu nas fases anteriores de vacinação.

"Ainda esta semana vamos ter esse reforço, quer de recursos humanos, quer de logística", afirmou, não avançando uma data concreta. O secretário de Estado Adjunto da Saúde ​​​​​​​reforçou o apelo para que os portugueses adiram à vacinação.

Lacerda Sales já tinha confirmado, no sábado, que a vacinação com a dose de reforço contra a Covid-19 ia ter mais meios.

Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita ao centro de vacinação em Mafra, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde reconheceu que "o número de elegíveis mais do que duplicou", em virtude das novas orientações dadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), e sinalizou que há agora "mais 1,8 milhões de pessoas para vacinar" além das que já estavam inicialmente previstas até 19 de dezembro.

"Vamos ter reforços, como é obvio", começou por dizer o governante, sublinhando: "Temos de reprogramar e voltar a planear, quer do ponto de vista da logística, quer do ponto de vista dos recursos e do planeamento, porque é mais do dobro dos elegíveis. E é isso que vamos fazer com o Núcleo de Coordenação [do processo de vacinação] e com as autarquias".

Além das 900 mil pessoas com mais de 65 anos que podem receber a terceira dose, em breve vão ser chamados os recuperados e homens maiores de 18 anos vacinados com uma dose da vacina da Janseen. A medida implica um acréscimo de mais 1,8 milhões de pessoas elegíveis, até 25 de dezembro, para reforçarem a vacinação.

Segundo os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde (DGS), mais de 1,5 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a gripe, tendo sido também administradas mais de 750.000 doses de reforço e adicionais da Covid-19.

"Portugal já administrou cerca de 1.561.000 doses de vacina contra a gripe (incluindo cerca de 400 mil em farmácias) e mais de 750 mil doses de reforço e adicionais da vacina contra a Covid-19. Estes resultados foram possíveis com a aceleração da vacinação diária dos centros de vacinação, incluindo ao fim de semana, através da modalidade 'Casa Aberta'", indicou a DGS num comunicado.