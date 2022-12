Ministério da Saúde não prevê medidas adicionais anti-Covid, Marcelo concorda com demissão e outros destaques TSF

© Tiago Petinga/Lusa

Por TSF 28 Dezembro, 2022 • 20:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Apesar do aumento do número de casos de Covid-19 da China, Portugal vai manter as medidas de controlo da pandemia que estão atualmente em vigor, continuando a acompanhar a situação.

Já em Itália, as medidas são diferentes. O ministro da Saúde, Orazio Schillaci, tornou obrigatório o teste à Covid-19 para os viajantes oriundos da China, país que enfrenta por esta altura uma forte vaga de casos.

Após a saída de Alexandra Reis, Marcelo Rebelo de Sousa comentou pela primeira vez e considerou que a "conclusão política foi bem retirada" com o pedido para a saída da Governante, depois dos esclarecimentos da TAP "que só deixavam uma solução".

No caso de Carlos César, após a demissão da ministra, espera "mais proatividade" do Governo para o próximo ano de 2023, depois de uma "história indesejada e indesejável".

Com a polémica da secretária de Estado do Tesouro surgiu uma dúvida relacionada com o estatuto do gestor público e que também acontece em empresas públicas, como é o caso da TAP, onde os gestores têm um regime de remuneração excecional, ou seja, podem ganhar mais do que o primeiro-ministro. Depois da pergunta do Presidente da República, a TSF procurou resposta junto de especialistas em direito administrativo e antigos governantes que desempenharam funções nesta área.

O vice-presidente do PSD Miguel Pinto Luz reagiu esta quarta-feira à demissão da secretária de Estado do Tesouro, dizendo que o Governo não tem controlo sobre o que se passa na TAP.

João Paulo Ribeiro, o homem que, esta terça-feira, em Murça, acusou Marcelo Rebelo de Sousa de não fazer nada para melhorar a vida dos portugueses, garante que o seu protesto não teve "nada a ver com motivações políticas" e que o "voltaria a repetir".

A Reportagem TSF deslocou-se ao terreno da Herdade da Rabadoa para acompanhar o trabalho dos inspetores da Autoridade para as Condições de Trabalho para perceber se existia exploração laboral, trabalho ilegal ou se existem redes de tráfico a operar.

Esta quarta-feira ficou marcada pela morte de Linda de Suza, aos 74 anos. Teolinda Joaquina de Sousa, nascida em Beringel, no concelho de Beja, emigrou em 1970 para França, onde fez carreira na área da música.

O Papa Francisco disse esta quarta-feira que o seu antecessor, Bento XVI, "está muito doente" e que reza pelo Papa emérito. Bento XVI, de 95 anos, foi o Papa antecessor de Francisco, tendo sido, em 2013, o primeiro pontífice a renunciar ao cargo em 600 anos e em vivido no Vaticano desde então.

A TAP vai perder cerca de 50 pilotos no primeiro trimestre de 2023. Segundo o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), estão desiludidos por não terem perspetivas de carreira, por isso a maioria vai trabalhar no Médio Oriente.