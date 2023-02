Ministério da Saúde reforça segurança informática após incidentes

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

O Ministério da Saúde confirmou este sábado à TSF que está a reforçar a segurança informática dos hospitais portugueses e de outros serviços de saúde depois dos incidentes registados no último fim de semana nas redes de algumas unidades.

Fonte do ministério adianta que as medidas implementadas passam por uma melhoria da prevenção, a par da transmissão de conhecimento sobre segurança informática aos trabalhadores.

Para já, uma das recomendações do ministério é a de que as palavras-passe sejam alteradas com frequência.

Neste momento, a tutela não tem registo de perturbações informáticas.

No último sábado, a Direção-Geral da Saúde (DGS) informava que o seu site foi alvo de um ciberataque que impediu o acesso aos dados e serviços, mas pelas 23h00 "estava funcional".

O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) foi contactado e avaliou e acompanhou a situação.