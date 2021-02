Ministério Público abre inquérito a casos de abusos na vacinação

© Leonel de Castro/Global Imagens

O Ministério Público anunciou esta segunda-feira que foram instaurados inquéritos relativamente a alguns dos casos de alegado desvio de vacinas contra a Covid-19.

"Das pesquisas efetuadas foi possível apurar, até ao momento, que o Ministério Público já decidiu pela instauração de inquéritos relativamente a alguns dos casos vindos a público, desde logo os respeitantes à Segurança Social de Setúbal, ao INEM de Lisboa, ao INEM do Porto e a factos também noticiados ocorridos em Portimão (Centro de Apoio de Idosos), Vila Nova de Famalicão, Arcos de Valdevez, Bragança, Seixal e Montijo", lê-se numa respostas enviada pela Procuradoria-Geral da República à TSF.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, reafirmou esta tarde no Algarve que haverá "tolerância zero" para vacinações indevidas e que o plano de vacinação contemplará listas suplementares para as vacinas sobrantes.

"O grupo de trabalho tem reforçado as suas orientações para que no caso de haver doses sobrantes, existam listas suplementares elaboradas com critérios de priorização do plano de vacinação, para que possam ser usadas as vacinas sobrantes" afirmou.

Para o secretário de Estado, a vacinação de pessoas de grupo não prioritárias é uma questão que se está a "colocar agora com mais premência" e por isso o grupo de trabalho decidiu "dar indicações e muito bem", para se criassem as "listas suplementares, de acordo com o plano de vacinação e os critérios de priorização".

Nos últimos dias têm vindo a público vários casos de pessoas vacinadas sem integrarem qualquer grupo prioritário. Num dos casos, o responsável da delegação norte do INEM colocou o lugar à disposição, depois de ter administrado a vacina aos funcionários de uma pastelaria. O Conselho de Administração do Instituto de Emergência Médica aceitou e acabou por demitir o médico António Barbosa.