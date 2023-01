Ministério Público acusa bastonária dos Enfermeiros de peculato

A bastonária dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco © José Carmo / Global Imagens

A bastonária dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, está a ser acusada pelo Ministério Público de peculato num caso relacionado com pagamentos de deslocações de automóvel, avançou a Visão e confirmou a própria com uma publicação no Facebook.

"Passados sete anos de investigações, repito, sete anos de investigações, o MP concluiu que recebi indevidamente 10 mil euros por quilómetros, inclusivamente justificando que estaria fora do País quando o meu bilhete de avião prova o contrário. Tudo o resto foi arquivado. Repito, ARQUIVADO! Para quem andava aí a ladrar que me vestia com o dinheiro da OE", escreveu no Facebook.

Ana Rita Cavaco garante que não se vai vergar, principalmente quando faltam apenas 11 meses para terminar o seu segundo mandato como bastonária.

"Eu e a minha equipa estaremos na estrada, a fazer todos os quilómetros que forem precisos para que todas as lutas que travei nos últimos 7 anos, pela dignidade dos enfermeiros, não tenham sido em vão. A maçonaria tem muita gente boa mas também muitos merdosos que nos tentaram extorquir dinheiro. O único avental que uso é na cozinha, adoro cozinhar, como o meu pai. Nasci livre e assim partirei um dia, espero que daqui a muitos anos, porque no final do filme a gente morre mesmo", acrescentou a bastonária dos Enfermeiros.