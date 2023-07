Ministério Público acusa Rui Pinto de 377 crimes

© Patrícia de Melo Moreira/AFP (arquivo)

O Ministério Público acusou o pirata informático Rui Pinto de 377 crimes, entre eles os de acesso ilegítimo, violação de correspondência e dano informático, avançam a RTP e a Sábado.

De acordo com o despacho de acusação a que a televisão pública teve acesso, estão em causa acessos a e-mails de jornalistas do grupo Cofina, da Igreja Universal do Reino de Deus, de procuradores, juízes, advogados e PSP, de clubes como o Benfica, o Rio Ave, o Leixões, o Vitória SC, da Liga de Clubes e de empresas de Isabel dos Santos, entre 2016 e 2019.

Em causa está o acesso ao sistema informático do clube da Luz e a partilha de e-mails com o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, bem como a divulgação de documentos e caixas de correio eletrónico no blog "Mercado de Benfica", que seria gerido pelo pirata informático.

Este é um novo processo e surge a poucos dias de Rui Pinto conhecer a sentença no caso Football Leaks.

No passado mês de junho, Francisco J. Marques foi condenado a um ano e dez meses de prisão com pena suspensa, pela divulgação dos e-mails no Porto Canal.

O diretor de conteúdos do canal, Diogo Faria, foi também condenado, mas a nove meses de prisão com pensa suspensa.