Ministério Público faz buscas no EuroBic em investigação sobre Isabel dos Santos

A sede do banco EuroBic, em Lisboa © Diana Quintela/Global Imagens

18 Janeiro, 2023

O Ministério Público está a fazer buscas na sede do EuroBic em Lisboa, numa operação a pedido das autoridades angolanas.

A informação foi avançada pelo Observador e confirmada à TSF pela Procuradoria-Geral da República.

De acordo com a notícia do Observador, o objetivo é a apreensão de documentação relevante relacionada com os 17 inquéritos criminais abertos em Portugal contra a empresária Isabel dos Santos. As buscas estão a ser dirigidas pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal e foram ordenadas pelo juiz Carlos Alexandre.

À TSF, a Procuradoria-Geral da República confirma a realização de buscas numa entidade bancária e em empresas de consultoria, adiantando ainda que o Ministério Público está a cumprir um pedido de cooperação judiciária internacional feito pelas autoridades angolanas.