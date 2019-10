Ministério Público interna doente que agrediu médica do Hospital de Faro

AVEIRO - 09 NOVEMBRO 2007: PSIQUIATRIA DO HOSPITAL INFANTE D. PEDRO DE AVEIRO. 09/11/2007 12:50:17 (FOTO / NUNO ALEGRIA) UNICAMENTE PARA USO EDITORIAL, MENCAO DO CREDITO OBRIGATORIO NUNO ALEGRIA 2006© TODOS OS DIREITOS RESERVADOS NA/GY8V9145/09112007 © NUNO ALEGRIA

Por Maria Augusta Casaca 08 Outubro, 2019 • 15:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O doente que agrediu uma médica do Hospital de Faro já foi ouvido pelo Ministério Público e obrigado a ficar no internamento de psiquiatria.

Pub Pub

O utente é suspeito do crime de homicídio qualificado tentado por ter desferido uma pancada na cabeça da médica com uma garrafa de oxigénio quando aguardava a sua vez no serviço de urgência. Segundo o Ministério Público, quando a médica já se encontrava no chão voltou a agredi-la,

Pub Pub

só parando quando foi agarrado por outros médicos. Este é um dos muitos casos de violência contra profissionais de saúde relatados. Segundo o jornal Público, que cita a Direção-Geral de Saúde, foram relatados 637 casos só nos primeiros seis meses do ano.

Ouça a peça de Maria Augusta Casaca 00:00 00:00

O bastonário da Ordem dos Médicos considera que, por vezes, os utentes têm razão por esperarem tanto tempo, mas considera que tudo é consequência "do estado atual do Serviço Nacional de Saúde". "Todos os anos temos chamado a atenção do Ministério da Saúde de que é preciso fazer alguma coisa", sublinha Miguel Guimarães.

O bastonário defende que os médicos não podem ficar à mercê da violência."É preciso garantir segurança efetiva nos locais de trabalho", afirma.

O bastonário lembra que a Ordem já publicou também um regulamento a recomendar os tempos necessários de consulta, documento que ainda não foi posto em prática. Perante situações como a que se verificou no Hospital de Faro, Miguel Guimarães deixa um alerta: "Eu só espero que não seja necessário acontecer uma morte, porque já há agressões com armas de fogo, para que depois o Presidente da República, o primeiro-ministro e a Ministra da Saúde venham lamentar sem que nada tenha sido feito", conclui.