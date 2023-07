Ministério Público investiga contratações na Santa Casa de Lisboa

Em causa estão irregularidades na contratação de pessoal externo © Rui Manuel Ferreira / Global Imagens

O Ministério Público está a investigar contratações feitas pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, sabe a TSF. A investigação começou após uma queixa, que deu origem a um inquérito que se encontra em investigação no DIAP de Lisboa.

Em causa estão irregularidades na contratação de pessoal externo que entrava diretamente para os índices remuneratórios mais elevados, enquanto os restantes funcionários tinham as progressões na carreira congeladas, avançou o semanário Novo. Uma informação que surge depois de, esta semana, se ter tornado público que a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social pediu uma auditoria externa à Santa Casa por suspeitas de ilegalidades.

De acordo com o gabinete de Ana Mendes Godinho estão a decorrer dois processos. O primeiro para avaliar os relatórios de gestão e contas da misericórdia de Lisboa relativos aos anos de 2021 e 2022. Isto depois de, segundo o ministério, ter sido feita uma "avaliação profunda" para aprovar as contas da instituição. O segundo processo diz então respeito a essa auditoria externa e independente à Santa Casa global e está relacionado com a internacionalização de jogos.