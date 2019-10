Ministério Público vai ter novas secções especializadas em violência doméstica

Por Cristina Lai Men com Sara Beatriz Monteiro 12 Outubro, 2019 • 10:36 Partilhar este artigo Facebook

Ministério Público vai ter quatro novas secções especializadas em violência doméstica, em Lisboa, Porto, Matosinhos e Seixal, onde o projeto-piloto deve arrancar em janeiro, avança o Jornal de Notícias.



De acordo com o JN, nestas novas secções especializadas, os magistrados da investigação criminal vão articular-se com os colegas ligados a casos de família e menores. A ideia é melhorar o combate à violência doméstica e, ao mesmo tempo, proteger as crianças e jovens dos conflitos entre os pais.



O JN adianta que já foi aberto um procedimento para selecionar os magistrados para estas novas secções, mas não se sabe quantos serão nem quanto tempo vai durar o projeto-piloto.



Esta sexta-feira, mais uma mulher foi morta, em Carrazeda de Ansiães, vítima de agressões com uma arma branca.