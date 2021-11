Portugal volta a ultrapassar os três mil novos casos esta quarta-feira, diz Marta Temido

Marta Temido © LUSA

A ministra da Saúde admitiu que será ultrapassada a barreira das três mil novas infeções já esta quarta-feira. "Temos uma pandemia que continua a crescer. Hoje são mais de três mil casos os novos casos de infeção, como brevemente será conhecido", declarou Marta Temido.

Na terça-feira, o boletim da DGS assinalava mais 2560 infeções com o coronavírus.

Desde 25 de agosto que Portugal não assinalava mais de três mil contágios em 24 horas.

Por isso, a governante, numa audição requerida pelo PCP a propósito da situação no Centro Hospitalar de Setúbal, exortou ao sucesso do programa de vacinação, que "tem de continuar a ser realizado", efetivado e acompanhado.

"Temos cuidados para recuperar, e temos um conjunto de respostas para dar, em mais um inverno, que será naturalmente mais um inverno com lutas e desafios para superar, mas para o qual estamos cá para responder, juntamente com os profissionais de saúde", reconheceu ainda Marta Temido.

Apesar de assumir que há "circunstâncias que precisam de ser melhoradas", Marta Temido mantém-se confiante no desempenho do SNS: "A resposta do Serviço Nacional de Saúde como um todo é sempre aquilo que nos une acima de tudo."

* Atualizado às 12h22