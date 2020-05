Ministra admite celebrações do 13 de Maio em Fátima com "regras sanitárias"

© José Sena Goulão/Lusa

A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu este sábado que as celebrações do 13 de Maio em Fátima podem ser realizadas se obedecerem a "regras sanitárias", à semelhança do foi feito para organizar a manifestação da CGTP no 1.º de Maio.

Em entrevista à SIC, Marta Temido explicou que se a opção de quem organiza "for a de organizar uma celebração do 13 de Maio onde possam estar várias pessoas desde que sejam respeitadas as regras sanitárias, isso é uma possibilidade".

Ainda assim, a governante lembra que cada organizador deve fazer "um juízo de valor sobre os riscos que vai correr", garantindo no entanto que esta "não é uma emergência totalitária" mas sim uma emergência sanitária.

"As regras serão sempre utilizadas com a proporcionalidade adequada à proteção sanitária mas não mais do que isso", garante. "Pode haver entidades que entendam que o que está em causa é compatível."

A tradicional peregrinação do 13 de Maio a Fátima foi cancelada no início de abril devido à pandemia de Covid-19.