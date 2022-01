Ministra admite fragilidades nos cuidados primários e na Linha SNS24

A ministra da Saúde, Marta Temido © Lusa

Nos primeiros 11 dias do ano, a linha Saúde 24 recebeu "cerca de 700 mil chamadas", um número revelado esta terça-feira pela ministra da Saúde, Marta Temido. À margem de uma visita ao Hospital de Vila Franca de Xira, um dos mais pressionados do país, a governante admitiu que o serviço telefónico do Serviço Nacional de Saúde tem sido "muito pressionado".

"A linha tem estado a encaminhar e a resolver a situação de saúde de muitas pessoas. Houve alterações de algoritmos, houve reforço dos profissionais, com a abertura de mais call centers e a linha está a garantir uma reposta que não é uma resposta perfeita, porque gostaríamos de ter atendimentos mais rápidos, mas que tem sido garantida a par e passo com a entrada de algumas funcionalidades", disse, em declarações aos jornalistas.

Com o crescimento exponencial do número de contágios registado nos últimos dias, os serviços de saúde têm sofrido uma enorme pressão, que tem tido um impacto significativo nos cuidados de saúde primários.

"Alguma fragilidade dos cuidados de saúde primários acaba por levar que muitos doentes que sentem a preocupação do seu estado de saúde venham aos serviços hospitalares. Isso naturalmente traz uma pressão acrescida, temos de lidar com ela e temos que nos preparar para a enfrentar nos próximos dias", frisou Marta Temido.

Há 44 menores internados com Covid-19

"Temos cerca de 15.500 doentes internados em todos os hospitais do país e 1564 são doentes internados por Covid. Destes doentes internados com Covid, 44 são meninos com menos de 18 anos", revelou a ministra.

"Ou seja, temos uma percentagem de meninos com Covid no total dos doentes internados, que anda na casa dos 2,8%. Isso é resultado de um esforço que tem sido feito na área da vacinação, na área das melhores medidas não farmacológicas de segurança", elogiou.