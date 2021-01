Ministra da Saúde anuncia 58 camas em hospital de campanha em Lisboa

A ministra da Saúde, Marta Temido © Miguel A. Lopes/Lusa

Por Cátia Carmo 20 Janeiro, 2021 • 18:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Marta Temido anunciou, esta quarta-feira, 58 camas para doentes com coronavírus no hospital de campanha no Campus Universitário de Lisboa, numa altura em que o número de óbitos e novas infeções em Portugal está "muitíssimo elevado".

"Um momento em que todos somos chamados a colaborar, parar cadeias de transmissão, reforçar serviços de saúde. Há 21 convenções na ARS Norte, 109 na ARS Lisboa e Vale do Tejo, 17 convenções na ARS do Centro. Alentejo e Algarve têm menos possibilidades de desenvolvimento", explicou a ministra da Saúde.

Esta nova estrutura, suportada pela Administração Regional de Saúde, vai começar a receber os primeiros doentes ainda esta semana. Sobre a reunião que o Governo vai ter ainda esta quarta-feira com especialistas, a governante revelou que terá como objetivo fazer uma avaliação epidemiológica e, se for necessário, tomar medidas adicionais.

"Uma avaliação daquilo que é a nova variante inglesa, a sua circulação, prevalência e, eventualmente, novas medidas que possam ser necessárias. Aquilo que o Governo tem tentado, por todos os meios, é adotar medidas sempre adaptadas à gravidade da situação", afirmou Marta Temido.

A variante inglesa, mais contagiosa, em Portugal está com valores acima dos 13%.

"A gravidade da situação está à vista de todos. A circulação da variante inglesa está em valores acima dos 13%", acrescentou a ministra da Saúde.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19