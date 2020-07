Ministra da Saúde aponta "bons resultados" na região de Lisboa

Marta Temido confirma 168 surtos ativos. © António Cotrim/Lusa

Por Lusa 24 Julho, 2020 • 17:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ministra da Saúde afirmou esta sexta-feira que começa a haver "bons resultados" no combate à Covid-19 na região de Lisboa e que o rácio de transmissibilidade nacional está em 0,92, com uma "evolução muito favorável".

Na conferência de imprensa de acompanhamento da pandemia, Marta Temido afirmou que continuam ativos 198 surtos em todo o país, a maior parte (127) na região de Lisboa e Vale do Tejo, 40 na região Norte, 13 no Centro, 13 no Algarve e cinco no Alentejo.

A ministra admitiu que reduzir os números é "um caminho lento, moroso, difícil" para o qual é preciso olhar "com prudência", mas salientou que "começam a surgir bons resultados"

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19