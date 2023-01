Ministra desconhecia processos judiciais de Carla Alves, nova sublinhagem da Covid em Portugal e outros destaques TSF

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes © Fernando Veludo/Lusa

Por TSF 06 Janeiro, 2023 • 12:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A manhã informativa da TSF desta sexta-feira fica marcada pelo caso que envolve a demissão da secretária de Estado da Agricultura. O Ministério da Agricultura garantiu, em comunicado, que a ministra Maria do Céu Antunes desconhecia o envolvimento de Carla Alves em processos judiciais. O PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal querem ouvir a ministra da Agricultura no Parlamento. Já o Bloco de Esquerda prefere deixar para António Costa uma resposta sobre se Maria do Céu Antunes tem condições para continuar.

Por outro lado, a deputada do PAN, Inês Sousa Real, voltou a aproveitar as polémicas no Governo para pedir que os debates quinzenais regressem à Assembleia da República, mas aconselhou também o primeiro-ministro a fazer uma reforma no Executivo.

O primeiro-ministro dirigiu na quinta-feira à noite uma carta ao Presidente da República a sugerir a criação de um mecanismo de verificação no processo de indicação de governantes, ideia que já tinha abordado no parlamento durante o debate da moção de censura ao Governo apresentada pela IL.

Na entrevista Em Alta Voz, da TSF e do Diário de Notícias, António Barreto afirma que "o PS está a viver uma má compreensão da ética republicana".

Na ordem do dia volta a estar a Covid-19. A mais recente da sublinhagem da variante Ómicron chegou a Portugal. Trata-se da sublinhagem XBB.1.5 e já foi detetado um caso no território nacional, confirmou à TSF o Instituto Ricardo Jorge (INSA).

Quem teve Covid-19 e foi vacinado tem uma proteção maior contra a doença, uma imunidade de pelo menos oito meses. É essa a conclusão de um estudo coordenado pelo epidemiologista Manuel Carmo Gomes, que, em declarações à TSF, explica que esta imunidade híbrida é uma boa notícia, que pode deixar os portugueses mais tranquilos.

Morreu Gianluca Vialli. O antigo futebolista e técnico italiano tinha 58 anos e lutava contra um cancro no pâncreas.

É mais um capítulo na novela sobre Enzo Fernández. O técnico do Chelsea não quis reagir às palavras de Roger Schmidt, que acusou o clube inglês de falta de respeito para com o Benfica e o jogador argentino em todo o processo do interesse do Chelsea na compra do passe de Enzo.

Gallardo vai comandar Al Nassr de Cristiano Ronaldo contra PSG de Messi. A revelação surgiu depois de o técnico argentino ter anunciado que vai ser o treinador do Riad Season, um torneio entre Al-Nassr e Al-Hilal, clubes da Arábia Saudita, e em que o Paris Saint-Germain vai participar, no próximo dia 19 de janeiro.

Mário Silva deixou o comando técnico do Santa Clara. O clube açoriano confirmou "a rescisão contratual" com o técnico, que tinha contrato válido com o clube até junho de 2024.