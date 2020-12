Ministra da Saúde e secretários de Estado com testes negativos

A ministra da Saúde, Marta Temido, acompanhada pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales © Tiago Petinga/Lusa

A ministra da Saúde, Marta Temido, e o secretário de Estado do Ministério testaram negativo à Covid-19. Os governantes foram testados depois de um teste a Graça Freitas ter confirmado a infeção da diretora-geral da Saúde.

"Os governantes do Ministério da Saúde realizaram teste de rastreio à Covid-19 ontem à noite, dia 1, na sequência de identificação de contacto com a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, e não foram considerados contactos de alto risco pelas autoridades de saúde", lê-se numa nota enviada às redações.

O Ministério da Saúde confirmou à TSF que os dois governantes aguardavam o resultado dos testes de despiste da Covid-19, depois de terem estado em contacto com Graça Freitas.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou, esta manhã, que Graça Freitas "testou ontem [terça-feira] positivo para a infeção por SARS-CoV-2, estando neste momento em isolamento".

De acordo com a DGS, Graça Freitas "manifesta sintomas ligeiros da doença". Todas as pessoas com quem a diretora-geral da Saúde esteve recentemente em contacto estão a ser rastreadas, de modo a apurar se terão sido expostas ao vírus.

De notar que Marta Temido e António Lacerda Sales estão regularmente com Graça Freitas, durante as conferências de imprensa sobre a situação epidemiológica no país, que acontecem três vezes por semana.

A conferência de imprensa da DGS que estava marcada para esta quarta-feira foi cancelada.

Graça Freitas tem apelado várias vezes à população para limitar ao máximo os contactos físicos e adotar as medidas de proteção, como o uso de máscara, a lavagem frequente das mãos e a etiqueta respiratória.

Notícia atualizada às 13h08