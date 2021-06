Ministra garante que vacinação de reclusos está "acelerada"

© Gerardo Santos / Global Imagens

A ministra da Justiça garante que a vacinação nas prisões está a decorrer de forma "acelerada" e que o Governo está a avaliar a situação, para perceber quando será possível acabar com o regime extraordinário de licença de saída administrativa de reclusos condenados.

Esta medida visou aliviar a pressão nas prisões durante a fase mais aguda da pandemia mas deverá terminar assim que o processo de vacinação permita.

No sistema prisional 33% dos reclusos tem vacinação completa e 32,6 primeira dose. Quase todos os trabalhadores dos Estabelecimentos Prisionais receberam vacina. No total da DGRSP foram já 72% #COVID19PT pic.twitter.com/sob2Ntc5IH - Justiça PT (@justica_pt) June 23, 2021

No Parlamento, onde está a ser ouvida, Francisca Van Dunem foi questionada sobre as notícias de que, mesmo depois do final do estado de emergência, continuam a ser libertados presos. A ministra admite que tem havido leituras diferentes por parte dos juízes. "Não se justifica que haja uma intervenção legislativa agora para resolver, na medida em que o processo de vacinação nas prisões está a ser acelerado", analisou.

"A breve prazo teremos a situação estabilizada", salientou a governante, referindo que 70% dos funcionários e guardas prisionais encontram-se vacinados, a par de 33% dos reclusos.

