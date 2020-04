Ministra garante. SNS não vai pagar todas as despesas de Covid-19 no setor privado

Marta Temido na conferência de apresentação dos dados da Covid-19 em Portugal © Mário Cruz/Pool/Lusa

A ministra da Saúde esclareceu este sábado que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) não vai pagar todas as despesas com Covid-19 dos hospitais privados.

Em conferencia de imprensa, este sábado, Marta Temida foi questionada sobre o tema, depois de o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda ter questionado o Ministério da Saúde sobre se existe algum acordo com os hospitais privados que preveja que o Estado fique responsável pelo pagamento de todas as despesas relacionadas com doentes Covid-19.

A governante lembrou que os hospitais privados podem servir para complementar a capacidade do SNS na resposta à Covid-19 e, nesse sentido, já foram aprovados acordos que regem a colaboração do setor privado e social na resposta à doença.

"Coisa diferente é aquilo que estas entidades possam ter realizado em termos de atividade assistencial aos seus doentes. O que ninguém entenderia era que o SNS, de um momento para o outro, fosse responsável pelo atendimento dos doentes que, por sua livre vontade, escolheram dirigir-se a um prestador privado", esclareceu.

Marta Temido lembra que sempre foi dito que a porta de entrada é a Linha Saúde 24 e "não faz sentido ser de outra maneira".

